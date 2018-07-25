Житель Екатеринбурга получил шесть лет колонии за подрыв банкоматов 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июл — РИА Новости. Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил местного жителя Максима Аверина к шести годам колонии за подрыв двух банкоматов с помощью газовых баллонов и горючей жидкости, сообщает в среду прокуратура Свердловской области.
"Суд назначил Максиму Аверину наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Гражданский иск банка удовлетворен на сумму 1,3 миллиона рублей. Приговор в законную силу не вступил", — говорится в сообщении.
Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ «Кража, совершенная с проникновением в иное хранилище, в крупном размере» и «Покушение на кражу, совершенное с незаконным проникновением в иное хранилище, в особо крупном размере».
По версии следствия, ночью 8 октября 2017 года Аверин приехал к офису одного из банков, расположенному по улице Блюхера в Екатеринбурге. Для совершения преступления он приготовил газовые баллоны со сжатым газом, патрубки для подачи газа в корпус банкомата, пульт дистанционного управления, маску, перчатки.
Надев на лицо маску и на руки — перчатки, убедившись, что в помещении круглосуточной зоны самообслуживания и рядом с офисом нет людей, он присоединил патрубки газового баллона к банкомату и заполнил его газом, полагает следствие. Чтобы не получить травмы от взрывной волны, Аверин вышел за дверь указанного помещения, откуда с помощью пульта дистанционного управления взорвал банкомат и похитил деньги на сумму 865 тысяч рублей, считают следователи.
Аналогичным образом Аверин пытался похитить деньги отделения банка, расположенного по улице Титова в Екатеринбурге. Мужчина взорвал банкомат помощью газовых баллонов и горючей жидкости. Однако похитить деньги в размере 2,7 миллиона рублей Аверин не смог, так как был задержан на месте совершения преступления, отмечает прокуратура.