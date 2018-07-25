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Апелляционным судьям объяснят, как рассматривать уголовные дела
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Апелляционным судьям объяснят, как рассматривать уголовные дела 

Парламентская газета 41 минуту назад
Фото: Парламентская газета
В связи со скорым появлением в России отдельных апелляционных и кассационных судов, для судей судов общей юрисдикции пропишут компетенции при рассмотрении уголовных дел.
Поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ разработал и внёс на рассмотрение Верховный суд. Документ уже был принят в первом чтении, а во втором чтении его рассмотрение запланировано на 25 июля.
В документе прописаны компетенции апелляционных судов общей юрисдикции, апелляционного военного суда по рассмотрению уголовных дел, а также действующих судебных органов в области уголовного судопроизводства.
В законопроекте объясняется возможность кассационного пересмотра вступивших в законную силу судебных решений. Но это зависит от того, каким судом принято такое решение, является оно промежуточным или итоговым, а также в каком суде подлежит пересмотру.
То есть будет возможность разграничить полномочия по рассмотрению уголовных дел в апелляционном порядке между республиканскими, краевыми, областными судами и отдельными апелляционными судами. Аналогично можно будет поступить и с кассацией.
Накануне, 24 июля Совет Федерации одобрил закон о создании в РФ апелляционных и кассационных судов. Они начнут функционировать с 1 октября 2019 года.
Кассационные суды расположатся в Саратове, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Пятигорске, Самаре, Челябинске, Кемерове, Владивостоке и Новосибирске. Апелляционные суды начнут работать в Калуге, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде, Новосибирске и городском округе Власиха Московской области.
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