Апелляционным судьям объяснят, как рассматривать уголовные дела

В связи со скорым появлением в России отдельных апелляционных и кассационных судов, для судей судов общей юрисдикции пропишут компетенции при рассмотрении уголовных дел.

Поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ разработал и внёс на рассмотрение Верховный суд. Документ уже был принят в первом чтении, а во втором чтении его рассмотрение запланировано на 25 июля.

В документе прописаны компетенции апелляционных судов общей юрисдикции, апелляционного военного суда по рассмотрению уголовных дел, а также действующих судебных органов в области уголовного судопроизводства.

В законопроекте объясняется возможность кассационного пересмотра вступивших в законную силу судебных решений. Но это зависит от того, каким судом принято такое решение, является оно промежуточным или итоговым, а также в каком суде подлежит пересмотру.

То есть будет возможность разграничить полномочия по рассмотрению уголовных дел в апелляционном порядке между республиканскими, краевыми, областными судами и отдельными апелляционными судами. Аналогично можно будет поступить и с кассацией.