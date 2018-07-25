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Мошеннику, попытавшемуся нажиться на автогоре, добавили срок
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Мошеннику, попытавшемуся нажиться на автогоре, добавили срок 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Ливенский районный суд Орловской области вынес приговор мужчине, который намеревался продать ложную информацию об угнанной машине. К трем годам колонии, которые ему назначены за кражи, добавили еще месяц.
11 ноября 2016 года он увидел в соцсети сообщение об угоне ВАЗ-21113 у ранее не знакомых ему людей. Тогда возник замысел нажиться на этой истории. Он позвонил по указанному телефону и попросил 15 тысяч рублей за информацию о машине. При этом мужчина пригрозил, что если не получит деньги, то автомобиль уничтожат. Однако собственники ВАЗа заподозрили обман и обратились в ОМВД России по Должанскому району.
Сумму денежных средств, на хищение которых покушался мужчина, суд посчитал значительной для потерпевших. Подсудимый свою вину признал полностью, раскаялся, по месту отбывания наказания характеризуется положительно, указано в решении.
Сообщение Мошеннику, попытавшемуся нажиться на автогоре, добавили срок появились сначала на РИА 57.
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