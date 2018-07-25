27 спортивных шапок украл нижегородец из магазина

Суд Советского района приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении нижегородца, который обвиняется в краже спортивных шапок из магазина.

Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщили в прокуратуре Советского района. По данным следствия, мужчина совершал хищения в одном из магазинов, торгующих спортивными товарами. Всего он похитил 27 спортивных шапок, каждая из которых стоит более семи тысяч рублей.

Ведется судебное следствие.