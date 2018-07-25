Ещё
27 спортивных шапок украл нижегородец из магазина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

27 спортивных шапок украл нижегородец из магазина 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Суд Советского района приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении нижегородца, который обвиняется в краже спортивных шапок из магазина.
Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщили в прокуратуре Советского района. По данным следствия, мужчина совершал хищения в одном из магазинов, торгующих спортивными товарами. Всего он похитил 27 спортивных шапок, каждая из которых стоит более семи тысяч рублей.
Ведется судебное следствие.
Напомним, в Нижегородской области разбойники похитили 20 коробок с шубами.
Newsroom24: последние новости
По факту гибели журналиста Дениса Суворова возбуждено уголовное дело Более 200 тысяч рублей украл у сироты 20-летний нижегородец Названы самые интересные события в Нижегородской области за 24 июля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Россия и Китай нашли «ахиллесову пяту» США166
Музыкант плюнул в фанатку пивом и спас ей жизнь7
Раскрыта правда о «Посейдоне»85
Названы причины непринятия Украины в НАТО23
Видео
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
01:13
Назван способ уничтожить гиперзвуковой «Авангард»
Оружие
00:47
Россия и Китай нашли «ахиллесову пяту» США
Экономика США
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
00:40
Трамп обрушил рубль
Экономика Рынки
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение