На юге Москвы неизвестные похитили из магазина алкоголь

Столичные полицейские ищут злоумышленников, которые совершили ограбление одного из продуктовых магазинов на юге Москвы . Добычей налетчиков стал алкоголь. Об этом передает АГН «Москва»

Все произошло в районе Зябликово. В магазин по Шипиловской улице ворвались двое неизвестных. В руках у злоумышленников был предмет, похожий на нож.

Угрожая кассиру, грабители похитили алкогольную продукцию. После чего скрылись в неизвестном направлении.

Сейчас полицейские ищут налетчиков по указанным приметам.

Несколько месяцев назад грабитель обчистил кассу супермаркета с помощью гипноза. Все произошло на Урале. Мужчина попросил у кассиров разменять ему 100 рублей. Беседа с незнакомцем завершилась тем, что сотрудники магазина отдали ему всю выручку — порядка 20 тысяч рублей.

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