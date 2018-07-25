На юге Москвы неизвестные похитили из магазина алкоголь 

Столичные полицейские ищут злоумышленников, которые совершили ограбление одного из продуктовых магазинов на юге Москвы. Добычей налетчиков стал алкоголь. Об этом передает АГН «Москва».
Все произошло в районе Зябликово. В магазин по Шипиловской улице ворвались двое неизвестных. В руках у злоумышленников был предмет, похожий на нож.
Угрожая кассиру, грабители похитили алкогольную продукцию. После чего скрылись в неизвестном направлении.
Сейчас полицейские ищут налетчиков по указанным приметам.
Несколько месяцев назад грабитель обчистил кассу супермаркета с помощью гипноза. Все произошло на Урале. Мужчина попросил у кассиров разменять ему 100 рублей. Беседа с незнакомцем завершилась тем, что сотрудники магазина отдали ему всю выручку — порядка 20 тысяч рублей.
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