Три мошенника из Новосибирска обманули при устройстве на работу 80 пермяков

Три жителя Новосибирска наладили в Перми хороший бизнес: они подали объявление, где пообещали соискателям на вакантную должность хорошую работу с высокой зарплатой. Для устройства будущему работнику требовалось только одно: приобрести за свои деньги рабочую спецодежду у работодателя.

Стоимость спецовок была значительно завышена. А после того, как желающий устроиться на работу выкладывал последнее, работодатель делал задний ход, заявляя, что вакантное место уже занято.

Свою бурную деятельность жители Новосибирска осуществляли почти год: с июня 2016-го по май 2017-го года. И на эту удочку мошенников клюнули 83 пермяка! Общая сумма ущерба составила 317300 руб.

Год назад к деятельности мошенников присмотрелись сотрудники правоохранительных органов . Было возбуждено уголовное дело, а приговор преступной группе был вынесен 24 июля в Индустриальном районе Перми.