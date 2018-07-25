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Три мошенника из Новосибирска обманули при устройстве на работу 80 пермяков
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Три мошенника из Новосибирска обманули при устройстве на работу 80 пермяков 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
Три жителя Новосибирска наладили в Перми хороший бизнес: они подали объявление, где пообещали соискателям на вакантную должность хорошую работу с высокой зарплатой. Для устройства будущему работнику требовалось только одно: приобрести за свои деньги рабочую спецодежду у работодателя.
Стоимость спецовок была значительно завышена. А после того, как желающий устроиться на работу выкладывал последнее, работодатель делал задний ход, заявляя, что вакантное место уже занято.
Свою бурную деятельность жители Новосибирска осуществляли почти год: с июня 2016-го по май 2017-го года. И на эту удочку мошенников клюнули 83 пермяка! Общая сумма ущерба составила 317300 руб.
Год назад к деятельности мошенников присмотрелись сотрудники правоохранительных органов. Было возбуждено уголовное дело, а приговор преступной группе был вынесен 24 июля в Индустриальном районе Перми.
«Суд квалифицировал действия подсудимых как «Мошенничество, совершенное организованной группой, — сообщает пресс-служба суда Индустриального района Перми. — Одному осужденному назначено наказание в виде пяти лет, двум другим по четыре года лишения свободы в колонии общего режима. Гражданские иски потерпевших судом удовлетворены».
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