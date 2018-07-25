Бастрыкин проконтролирует расследование дел о гибели подростков в ПФО

Напомним, в Краснокамске следователи выясняют обстоятельства школьницы. Дело возбудили по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза изучаются условия, в которых воспитывался подросток. Следователи проверяют информацию о том, что девочка умерла от голода.

В Самарской области два дня назад в заброшенных гаражах бывшего колхоза «Путь коммунизма», расположенных в селе Чубовка Кинельского района нашли тело мальчика, на которого упало бетонное потолочное перекрытие.

Бастрыкин поручил экспертам досконально разобраться в случившемся.