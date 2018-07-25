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Бастрыкин проконтролирует расследование дел о гибели подростков в ПФО
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Бастрыкин проконтролирует расследование дел о гибели подростков в ПФО 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под контроль расследование уголовных дел о гибели несовершеннолетних в Пермском крае и Самарской области.
Напомним, в Краснокамске следователи выясняют обстоятельства школьницы. Дело возбудили по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза изучаются условия, в которых воспитывался подросток. Следователи проверяют информацию о том, что девочка умерла от голода.
В Самарской области два дня назад в заброшенных гаражах бывшего колхоза «Путь коммунизма», расположенных в селе Чубовка Кинельского района нашли тело мальчика, на которого упало бетонное потолочное перекрытие.
Бастрыкин поручил экспертам досконально разобраться в случившемся.
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