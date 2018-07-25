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В британском Вустере мужчины облили кислотой ребенка
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В британском Вустере мужчины облили кислотой ребенка 

Российская Газета 1 час назад
В Великобритании злоумышленники облили трехлетнего ребенка кислотой. Инцидент произошел в торговом центре Home Bargains в городе Вустер.
По подозрению в совершении преступления задержаны несколько мужчин. Их имена не разглашаются, передает ТАСС. Пострадавший малыш уже выписан из больницы. Ребенок был госпитализирован с сильными ожогами рук и лица.
В последнее время в Соединенном Королевстве резко возросло количество нападений с применением кислоты. В связи с этим МВД Великобритании в декабре прошлого года ужесточило наказание за нападения с применением едких веществ.
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