В британском Вустере мужчины облили кислотой ребенка 

В Великобритании злоумышленники облили трехлетнего ребенка кислотой. Инцидент произошел в торговом центре Home Bargains в городе Вустер.
По подозрению в совершении преступления задержаны несколько мужчин. Их имена не разглашаются, передает ТАСС. Пострадавший малыш уже выписан из больницы. Ребенок был госпитализирован с сильными ожогами рук и лица.
В последнее время в Соединенном Королевстве резко возросло количество нападений с применением кислоты. В связи с этим МВД Великобритании в декабре прошлого года ужесточило наказание за нападения с применением едких веществ.