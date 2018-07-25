Осудили пермяка, который вынес тело женщины к мусорным контейнерам

Резонансное преступление было совершено в Перми этой весной: в марте сотрудники компании по вывозу бытовых отходов нашли около мусорных контейнеров черный полиэтиленовый пакет. В нём находилось тело женщины.

Подозреваемого быстро вычислили следователи. Им оказался 64-летний мужчина, проживающий в доме по соседству.

После окончания расследования дело поступило в суд. Подсудимый ходатайствовал о том, чтобы процесс проходил с участием присяжных заседателей. 18 июля они единодушно вынесли вердикт «Виновен, не заслуживает снисхождения».

А 24 июля в Мотовилихинском суде Перми был постановлен и оглашен обвинительный приговор.

«Подсудимый признан виновным в совершении «Убийства», ему назначено наказание в виде 10 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима», — сообщает пресс-служба суда.