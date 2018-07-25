Ещё
Осудили пермяка, который вынес тело женщины к мусорным контейнерам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Осудили пермяка, который вынес тело женщины к мусорным контейнерам 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Резонансное преступление было совершено в Перми этой весной: в марте сотрудники компании по вывозу бытовых отходов нашли около мусорных контейнеров черный полиэтиленовый пакет. В нём находилось тело женщины.
Подозреваемого быстро вычислили следователи. Им оказался 64-летний мужчина, проживающий в доме по соседству.
После окончания расследования дело поступило в суд. Подсудимый ходатайствовал о том, чтобы процесс проходил с участием присяжных заседателей. 18 июля они единодушно вынесли вердикт «Виновен, не заслуживает снисхождения».
А 24 июля в Мотовилихинском суде Перми был постановлен и оглашен обвинительный приговор.
«Подсудимый признан виновным в совершении «Убийства», ему назначено наказание в виде 10 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима», — сообщает пресс-служба суда.
АиФ Пермь: последние новости
В Прикамье осудят мужчину, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков Житель Прикамья за избиения знакомой и участкового получил три года колонии В Перми осудили похитителей крышек люков канализационных колодцев
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия и Китай нашли «ахиллесову пяту» США71
Раскрыта правда о «Посейдоне»56
Назван способ уничтожить гиперзвуковой «Авангард»
В смерти актера Исакова обвинили врачей12
Украинцев оставили без пенсий99
Видео
01:13
Назван способ уничтожить гиперзвуковой «Авангард»
Оружие
00:47
Россия и Китай нашли «ахиллесову пяту» США
Экономика США
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
00:40
Трамп обрушил рубль
Экономика Рынки
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение