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Индивидуальный предприниматель давал займы под проценты в Приморье
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Индивидуальный предприниматель давал займы под проценты в Приморье 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В Приморье прокуратура в судебном порядке добивается прекращения незаконной деятельности по предоставлению потребительских займов, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Во время проверки прокуратура выявила факт осуществления индивидуальным предпринимателем незаконной деятельности по предоставлению займов гражданам.
Согласно решению суда требования прокурора были удовлетворены.
Вопрос фактического исполнения поставлен на контроль прокуратуры.
Также прокурор возбудил административное дело по факту осуществления деятельности по предоставлению потребительских займов лицом, не имеющим права на ее осуществление. Материалы дела были направлены на рассмотрение в мировой суд.
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