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Борцов с коррупцией отправили в колонию за получение взятки в Приморье
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Борцов с коррупцией отправили в колонию за получение взятки в Приморье 

Primpress 28 минут назад
Фото: Primpress
Уссурийский районный суд вынес приговор по делу о взяточничестве в крупном размере двум бывшим полицейским, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
В судебном заседании установили, что преступление было совершено в марте 2017 года. Тогда фигуранты занимали должности старших оперуполномоченных отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Уссурийску.
В рамках оперативного мероприятия и действуя под контролем полицейских предприниматель передал вознаграждение в размере полумиллиона рублей. Обвиняемые были задержаны.
Суд признал одного из фигурантов виновным в получении взятки в виде денег в крупном размере и приговорил его к семи годам лишения свободы. Второго обвиняемого за посредничество во взяточничестве суд приговорил к пяти годам лишения свободы.
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