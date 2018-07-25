Борцов с коррупцией отправили в колонию за получение взятки в Приморье

Уссурийский районный суд вынес приговор по делу о взяточничестве в крупном размере двум бывшим полицейским, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края

В судебном заседании установили, что преступление было совершено в марте 2017 года. Тогда фигуранты занимали должности старших оперуполномоченных отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Уссурийску

В рамках оперативного мероприятия и действуя под контролем полицейских предприниматель передал вознаграждение в размере полумиллиона рублей. Обвиняемые были задержаны.

Суд признал одного из фигурантов виновным в получении взятки в виде денег в крупном размере и приговорил его к семи годам лишения свободы. Второго обвиняемого за посредничество во взяточничестве суд приговорил к пяти годам лишения свободы.