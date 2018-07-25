Житель Приморья пытался избежать наказания за одно преступление, а теперь ответит за два

Уссурийске перед судом предстанет местный житель за попытку подкупить сотрудника ГИБДД , сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края

Уголовное дело по обвинению гр-на Ш. в покушении на дачу взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей, прокуратура Уссурийска направила в суд.

Фигурант, по версии следствия, после остановки его автомобиля для проверки документов попытался передать денежное вознаграждение сотруднику ГИБДД ОМВД РФ по Уссурийску.

Мужчина не хотел ехать в отделение, поэтому передал инспектору ДПС взятку в размере пяти тысяч рублей и попросил не продолжать в отношении него проверочных мероприятий.

Факт использования фигурантом поддельного документа в дальнейшем был подтвержден, в связи с чем было возбуждено уголовное дело.