Ещё
Житель Приморья пытался избежать наказания за одно преступление, а теперь ответит за два
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Житель Приморья пытался избежать наказания за одно преступление, а теперь ответит за два 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В Уссурийске перед судом предстанет местный житель за попытку подкупить сотрудника ГИБДД, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
Уголовное дело по обвинению гр-на Ш. в покушении на дачу взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей, прокуратура Уссурийска направила в суд.
Фигурант, по версии следствия, после остановки его автомобиля для проверки документов попытался передать денежное вознаграждение сотруднику ГИБДД ОМВД РФ по Уссурийску.
Мужчина не хотел ехать в отделение, поэтому передал инспектору ДПС взятку в размере пяти тысяч рублей и попросил не продолжать в отношении него проверочных мероприятий.
Действия нарушителя были пресечены правоохранительными органами.
Факт использования фигурантом поддельного документа в дальнейшем был подтвержден, в связи с чем было возбуждено уголовное дело.
Primpress: последние новости
Во Владивостоке экс-начальник уголовного розыска решил обогатиться за счет знакомого Уроженцы Якутии лишатся свободы за хищение транспортных средств во Владивостоке В Приморье планируют снизить ставку налога для маленьких лодочных моторов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия и Китай нашли «ахиллесову пяту» США25
Трамп обрушил рубль611
Раскрыта правда о «Посейдоне»46
В смерти актера Исакова обвинили врачей2
Украинцев оставили без пенсий73
Видео
00:47
Россия и Китай нашли «ахиллесову пяту» США
Экономика США
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
00:40
Трамп обрушил рубль
Экономика Рынки
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение