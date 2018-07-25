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В деле полковника Захарченко могут появиться новые эпизоды
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В деле полковника Захарченко могут появиться новые эпизоды 

РИА Новости 48 минут назад
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Следователи выявили еще несколько коррупционных преступлений, к которым может быть причастен полковник МВД Дмитрий Захарченко, сообщил исполняющий обязанности заместителя руководителя главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ Сергей Голкин.
Полковник Захарченко, курировавший в МВД РФ борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан 9 сентября 2016 года. Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.
По словам Голкина, миллиарды Захарченко, как и многочисленные объекты недвижимости, находившиеся в распоряжении его родственников и знакомых, имели криминальное происхождение.
"Могу сказать, что дело бывшего полковника явно не последнее: нами совместно с оперативными службами выявлено еще несколько коррупционных эпизодов с предполагаемым участием Захарченко", — рассказал Голкин в интервью газете «Коммерсант».
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