В деле полковника Захарченко могут появиться новые эпизоды

Полковник Захарченко, курировавший в МВД РФ борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан 9 сентября 2016 года. Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.

По словам Голкина, миллиарды Захарченко, как и многочисленные объекты недвижимости, находившиеся в распоряжении его родственников и знакомых, имели криминальное происхождение.