Ещё
Мосгорсуд отклонил 11 кассационных жалоб на конфискацию имущества полковника МВД Д. Захарченко
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мосгорсуд отклонил 11 кассационных жалоб на конфискацию имущества полковника МВД Д. Захарченко 

Агентство «Москва» 15 минут назад
Мосгорсуд отклонил все 11 кассационных жалоб на изъятие в пользу государства денежных средств и имущества на общую сумму 9 млрд руб., принадлежащих бывшему заместителю начальника антикоррупционного управления МВД РФ полковнику Дмитрию Захарченко, а также его родным и близким. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
«Судья кассационной инстанции вынес определение об отказе в передаче трех последних кассационных жалоб на рассмотрение президиума Мосгорсуда», — сказала она.
Ранее сообщалось, что суд отклонил восемь жалоб. Всего Д. Захарченко и его родственниками было подано 11 кассационных жалоб.
Судья Никулинского суда Елена Кузнецова 1 декабря 2017 г. полностью удовлетворила исковые требования Генеральной прокуратуры РФ и изъяла в доход государства имущество Д. Захарченко и его родных и близких на 9 млрд руб. Мосгорсуд данное решение признал законным.
Изъятию в пользу государства подлежат 27 объектов недвижимости — квартир и машиномест в элитных районах Москвы, четыре дорогостоящих автомобиля, зарегистрированные на близких и родственников полковника, а также валюта на сумму около 8 млрд руб. и золотой слиток.
Расследование по трем эпизодам преступления, которые ранее были выделены из основного уголовного дела Д. Захарченко, завершено. Он обвиняется в получении двух взяток (ст. 290 УК РФ) и воспрепятствовании производству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ).
По данным следствия, Д. Захарченко получил 800 тыс. долл. от ресторатора Меди Дусса за покровительство и от него же 3,5 млн руб. в виде дисконтной карты ресторана «Ля Маре». Также Д. Захарченко предупредил бывшего финансового директора «Нота-банка» Галину Марчукову о предстоящих обысках.
В конце сентября 2016 г. по результатам служебной проверки Д. Захарченко был уволен со службы в органах внутренних дел РФ. По решению Мосгорсуда полковник находится под арестом до 9 июня 2018 г.
Агентство «Москва»: последние новости
Бездомного задержали по подозрению в убийстве двух мужчин в квартире на юге Москвы Исследование: Самую маленькую квартиру в Москве площадью 10 кв. м выставили на продажу на севере столицы Е.Мизулина попросит Ю.Чайку взять на личный контроль дело об убийстве девочки в Серпухове
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В смертельном пожаре в Греции нашли «российский» след155
Крымский мост начал отделяться от Крыма569
Киевская чиновница публично закатила истерику в Минске25
Россия пригрозила Грузии силой229
Заявление Лолиты грозит международным скандалом299
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Трамп и Путин не поделили Украину
В мире Европа
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
01:36
Обнародованы грязные тайны Чикатило
Криминал Происшествия
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
02:57
Тюремным мукам в Ярославле нашли оправдание
Происшествия
00:30
Киевская чиновница публично закатила истерику в Минске
Украина В мире
03:10
Выбор языка: школьникам разрешили не говорить по-татарски
Политика Статьи
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
06:13
Россия пригрозила Грузии силой
Армия Кавказ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение