Мосгорсуд отклонил 11 кассационных жалоб на конфискацию имущества полковника МВД Д. Захарченко

Мосгорсуд отклонил все 11 кассационных жалоб на изъятие в пользу государства денежных средств и имущества на общую сумму 9 млрд руб., принадлежащих бывшему заместителю начальника антикоррупционного управления МВД РФ полковнику Дмитрию Захарченко , а также его родным и близким. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

«Судья кассационной инстанции вынес определение об отказе в передаче трех последних кассационных жалоб на рассмотрение президиума Мосгорсуда», — сказала она.

Ранее сообщалось, что суд отклонил восемь жалоб. Всего Д. Захарченко и его родственниками было подано 11 кассационных жалоб.

Судья Никулинского суда Елена Кузнецова 1 декабря 2017 г. полностью удовлетворила исковые требования Генеральной прокуратуры РФ и изъяла в доход государства имущество Д. Захарченко и его родных и близких на 9 млрд руб. Мосгорсуд данное решение признал законным.

Изъятию в пользу государства подлежат 27 объектов недвижимости — квартир и машиномест в элитных районах Москвы , четыре дорогостоящих автомобиля, зарегистрированные на близких и родственников полковника, а также валюта на сумму около 8 млрд руб. и золотой слиток.

Расследование по трем эпизодам преступления, которые ранее были выделены из основного уголовного дела Д. Захарченко, завершено. Он обвиняется в получении двух взяток (ст. 290 УК РФ) и воспрепятствовании производству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ).

По данным следствия, Д. Захарченко получил 800 тыс. долл. от ресторатора Меди Дусса за покровительство и от него же 3,5 млн руб. в виде дисконтной карты ресторана «Ля Маре». Также Д. Захарченко предупредил бывшего финансового директора «Нота-банка» Галину Марчукову о предстоящих обысках.