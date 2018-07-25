Незаконный мигрант за попытку дать взятку пойдет под суд в Приморье

В Приморье иммигрант предложил 10 тысяч рублей судебному приставу, сообщает PIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморскому краю Такая информация в отдел противодействия коррупции ведомства поступила от начальника отдела судебных приставов. Сотрудники ФСБ и работники отдела противодействия коррупции провели оперативное мероприятие, в результате которого при передаче начальнику отдела судебных приставов денежного вознаграждения гражданин ближнего зарубежья был задержан с поличным. В результате в отношении иностранца полицейскими было возбуждено уголовное дело. В настоящее время правоохранительные органы осуществляют предварительное расследование.