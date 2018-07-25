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Незаконный мигрант за попытку дать взятку пойдет под суд в Приморье
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Незаконный мигрант за попытку дать взятку пойдет под суд в Приморье 

Primpress 50 минут назад
Фото: Primpress
В Приморье иммигрант предложил 10 тысяч рублей судебному приставу, сообщает PIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморскому краю.
Такая информация в отдел противодействия коррупции ведомства поступила от начальника отдела судебных приставов.
Сотрудники ФСБ и работники отдела противодействия коррупции провели оперативное мероприятие, в результате которого при передаче начальнику отдела судебных приставов денежного вознаграждения гражданин ближнего зарубежья был задержан с поличным.
В результате в отношении иностранца полицейскими было возбуждено уголовное дело. В настоящее время правоохранительные органы осуществляют предварительное расследование.
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