Расследование 49 уголовных дел завершили следователи в Автозаводском районе за первое полугодие

Об этом агентству Nesroom24 сообщил руководитель районного следственного отдела Михаил Толстобров.

Среди находившихся в производстве материалов, девять уголовных дел было возбуждено по ст. 105 УК РФ (убийство) одно дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка), четыре уголовных дела — по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Окончено расследование по двум делам, возбужденных по ст. 131 УК РФ (изнасилование) и одно дело по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Также в производстве следователей находилось два уголовных дела связанных с незаконным хранением и сбытом наркотиков (ст.ст. 228 УК РФ и ст. 228.1 УК РФ), где фигурантами дел выступили несовершеннолетние.

Напомним, убийство 22-летней Оксаны Кибардиной раскрыто в Нижнем Новгороде.