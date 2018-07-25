Расследование 49 уголовных дел завершили следователи в Автозаводском районе за первое полугодие 

Следователи отдела по Автозаводскому району СУ СК России по Нижегородской области за первое полугодие 2018 года окончили расследования 49 уголовных дел.
Об этом агентству Nesroom24 сообщил руководитель районного следственного отдела Михаил Толстобров.
Среди находившихся в производстве материалов, девять уголовных дел было возбуждено по ст. 105 УК РФ (убийство) одно дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка), четыре уголовных дела — по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Окончено расследование по двум делам, возбужденных по ст. 131 УК РФ (изнасилование) и одно дело по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).
Также в производстве следователей находилось два уголовных дела связанных с незаконным хранением и сбытом наркотиков (ст.ст. 228 УК РФ и ст. 228.1 УК РФ), где фигурантами дел выступили несовершеннолетние.
Напомним, убийство 22-летней Оксаны Кибардиной раскрыто в Нижнем Новгороде.