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СК возбудил дело после разгерметизации газового баллона на на юго-западе Петербурга
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СК возбудил дело после разгерметизации газового баллона на на юго-западе Петербурга 

ТАСС 34 минуты назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Следственное управления СК РФ по Петербургу возбудило дело после гибели двух человек в результате разгерметизации газового баллона в частном доме в Красносельском районе на юго-западе Петербурга. Об этом во вторник сообщила пресс-служба управления СК по Санкт-Петербургу.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", — сказано в сообщении пресс-службы.
Ранее сообщалось, что во вторник вечером в пристройке к частному дому в Красном селе произошла разгерметизация газового баллона, в результате произошла утечка газа, которая стала причиной вспышки газовоздушной смеси, произошло разрушение дома. В пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга ТАСС сообщили, что госпитализированы две женщины и один мужчина, два человека погибли. Госпитализированные находятся в тяжелом состоянии.
На месте продолжат работать спасатели, следователи, криминалисты и судмедэксперты.
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