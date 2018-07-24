СК возбудил дело после разгерметизации газового баллона на на юго-западе Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 24 июля. / ТАСС /. Следственное управления СК РФ по Петербургу возбудило дело после гибели двух человек в результате разгерметизации газового баллона в частном доме в Красносельском районе на юго-западе Петербурга. Об этом во вторник сообщила пресс-служба управления СК по Санкт-Петербургу.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", — сказано в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что во вторник вечером в пристройке к частному дому в Красном селе произошла разгерметизация газового баллона, в результате произошла утечка газа, которая стала причиной вспышки газовоздушной смеси, произошло разрушение дома. В пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга ТАСС сообщили, что госпитализированы две женщины и один мужчина, два человека погибли. Госпитализированные находятся в тяжелом состоянии.

На месте продолжат работать спасатели, следователи, криминалисты и судмедэксперты.