Жителя Минусинска осудят за насилие над дочерью

Житель Минусинска пойдет под суд за изнасилование малолетней дочери. По информации следственного комитета края, 46-летний мужчина совершал преступления с 2010 года.

На тот момент девочке было 10 лет. Она находилась в беспомощном состоянии и боялась кому-либо рассказывать о постоянных домогательствах отца. Только в 2017 году обо всем случайно узнала мать девочки. Она обратилась в полицию.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, подозреваемого в совершении 9 эпизодов, предусмотренных статьей «изнасилование малолетней». Мужчину также обвиняют в совершении насильственных действий сексуального характера», «половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста» и «развратных действиях», — сообщили в СК.

Добавим, что обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд.