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Дело Ольги Синтюрёвой «отфутболили» в другое ОВД
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Дело Ольги Синтюрёвой «отфутболили» в другое ОВД 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
История Ольги Синтюрёвой, бывшей подруги депутата Госдумы Сергея Жигарева, получила новый поворот. Фотомодель опубликовала видеообращение, в котором сообщила, что её дело неожиданно передали в другой отдел полиции.
По словам Синтюрёвой, все материалы были отправлены из УВД по Центральному административному округу Москвы в ОВД «Арбат». В обращении девушка недоумевает и интересуется, можно ли «футболить» уголовное дело из одного отделения в другое. Впрочем, у Синтюрёвой есть своя версия происходящего. Изначально дело должен был рассматривать Таганский суд Москвы, входящий в юрисдикцию ЦАО. Однако, по словам девушки, депутат Жигарев якобы договорился с Пресненским судом, который рассматривает дела по району Арбат. Именно этим и объясняется передача материалов дела в этот отдел полиции. Видеообращение опубликовал телеканал «Москва 24»:
Громкий скандал разгорелся после того, как 8 июля Жигарева избил новый бойфренд Синтюрёвой. Вскоре после этого депутат обвинил обоих в краже более 22 млн рублей из его номера в отеле Marriott. Было возбуждено уголовное дело, а 13 июля СКР ходатайствовал об аресте девушки.
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