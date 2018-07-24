Женщины, забившие старика табуреткой, сядут на 9 лет

Женщины, забившие собутыльника табуреткой, приговорены к 9 годам колонии каждая. Об этом сообщает Life.ru.

Убийство произошло 14 февраля 2018 года в поселке Донаурово Уржумского района Кировской области . Две женщины 30 и 33 лет выпивали в компании 62-летнего односельчанина.

Между ними возникла ссора, после которой девушки стали избивать собутыльника. Они нанесли ему удары по телу и голове руками, ногами, металлической тростью и табуреткой, после чего отправились в другое место и продолжили пить.

Через некоторое время они вернулись на место преступления и, увидев, что мужчина не дышит, вызвали полицию.

При вынесении приговора суд учел, что женщины сами явились с повинной.