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Женщины, забившие старика табуреткой, сядут на 9 лет
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Женщины, забившие старика табуреткой, сядут на 9 лет 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Женщины, забившие собутыльника табуреткой, приговорены к 9 годам колонии каждая. Об этом сообщает Life.ru.
Убийство произошло 14 февраля 2018 года в поселке Донаурово Уржумского района Кировской области. Две женщины 30 и 33 лет выпивали в компании 62-летнего односельчанина.
Между ними возникла ссора, после которой девушки стали избивать собутыльника. Они нанесли ему удары по телу и голове руками, ногами, металлической тростью и табуреткой, после чего отправились в другое место и продолжили пить.
Через некоторое время они вернулись на место преступления и, увидев, что мужчина не дышит, вызвали полицию.
При вынесении приговора суд учел, что женщины сами явились с повинной.
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