Два человека, избивших посетителя кафе, задержаны в Кингисеппе

По сообщению пресс-службы вневедомственной охраны Санкт-Петербурга Ленобласти , 24 июля на срабатывание тревожной кнопки в кафе выехал наряд.

На месте наряд вневедомственной охраны был через три минуты. Сотрудники Росгвардии обнаружили лежащего без сознания мужчину со следами побоев. Около кафе сотрудники были задержаны двое граждан.

Как выяснилось, мужчина отдыхал в кафе, и в какой-то момент у него возник конфликт с двумя другими посетителями. После этого все трое направились на улицу, где между ними сразу же началась драка, в ходе которой двое мужчин нанесли своему оппоненту множественные удары по голове и телу.

Потерпевший в бессознательном состоянии был госпитализирован, а затем помещен в реанимацию. Задержанные, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, были переданы сотрудникам территориального отдела полиции. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.