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Продюсер Pussy Riot Верзилов оштрафован за полицейскую форму
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Продюсер Pussy Riot Верзилов оштрафован за полицейскую форму 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Столичный мировой суд принял решение оштрафовать продюсера Pussy Riot Петра Верзилова за незаконное ношение полицейской формы, а саму одежду конфисковать. За это нарушение должен будет уплатить в госказну полторы тысячи рублей. Сам Верзилов свою вину на суде не признал, сообщает РИА Новости.
Как ранее сообщал Пятый канал, Петр Верзилов и еще три девушки из панк-группы, скандально прославившейся своей акцией в храме Христа Спасителя, выбежали на футбольное поле во время финального матча ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорвати. Они были одеты в полицейскую форму. Нарушителей быстро удалили с поля и матч продолжился.
Принять решения в отношении остальных участников акции мировому судье еще предстоит. До этого все четверо были приговорены к 15 суткам ареста за нарушение правил поведения зрителей на спортивных соревнованиях. Кроме того, им на три года запрещено посещать официальные спортивные мероприятия.
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