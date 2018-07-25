Продюсер Pussy Riot Верзилов оштрафован за полицейскую форму

Столичный мировой суд принял решение оштрафовать продюсера Pussy Riot Петра Верзилова за незаконное ношение полицейской формы, а саму одежду конфисковать. За это нарушение должен будет уплатить в госказну полторы тысячи рублей. Сам Верзилов свою вину на суде не признал, сообщает РИА Новости

Как ранее сообщал Пятый канал, Петр Верзилов и еще три девушки из панк-группы, скандально прославившейся своей акцией в храме Христа Спасителя , выбежали на футбольное поле во время финального матча ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорвати. Они были одеты в полицейскую форму. Нарушителей быстро удалили с поля и матч продолжился.

Принять решения в отношении остальных участников акции мировому судье еще предстоит. До этого все четверо были приговорены к 15 суткам ареста за нарушение правил поведения зрителей на спортивных соревнованиях. Кроме того, им на три года запрещено посещать официальные спортивные мероприятия.