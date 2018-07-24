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Одноглазый житель Севастополя зарезал сожительницу из ревности
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Одноглазый житель Севастополя зарезал сожительницу из ревности 

360tv.ru 45 минут назад
В Севастополе возбуждено уголовное дело в отношении 49‐летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве сожительницы. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс‐службу регионального СУ СК.
22 июля в лесопосадке около улицы Генерала Острякова было обнаружено тело 41-летней зарезанной женщины. Ее родственники рассказали правоохранителям, что погибшая проживала с неким мужчиной. Его отличительная черта — отсутствие одного глаза. Следствию удалось в оперативном режиме выйти на след предполагаемого убийцы.
«Мужчина признал вину в совершенном преступлении. Вчера в ходе проверки показаний на месте он рассказал сотрудникам следственного управления и показал, как совершил преступление в лесополосе, указал место, куда выбросил нож», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Задержанный признался, что зарезал подругу из ревности, так как в вечер убийства она долго не возвращалась домой. Он обнаружил ее в пьяной компании незнакомых мужчин, после чего произошел конфликт и он схватился за нож.
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