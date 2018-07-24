Одноглазый житель Севастополя зарезал сожительницу из ревности

Севастополе возбуждено уголовное дело в отношении 49‐летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве сожительницы. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс‐службу регионального СУ СК

22 июля в лесопосадке около улицы Генерала Острякова было обнаружено тело 41-летней зарезанной женщины. Ее родственники рассказали правоохранителям, что погибшая проживала с неким мужчиной. Его отличительная черта — отсутствие одного глаза. Следствию удалось в оперативном режиме выйти на след предполагаемого убийцы.

«Мужчина признал вину в совершенном преступлении. Вчера в ходе проверки показаний на месте он рассказал сотрудникам следственного управления и показал, как совершил преступление в лесополосе, указал место, куда выбросил нож», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Задержанный признался, что зарезал подругу из ревности, так как в вечер убийства она долго не возвращалась домой. Он обнаружил ее в пьяной компании незнакомых мужчин, после чего произошел конфликт и он схватился за нож.