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СК не хватило материалов для ареста фигуранта дела о пытках в колонии
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СК не хватило материалов для ареста фигуранта дела о пытках в колонии 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 июл — РИА Новости. Суд дал следствию время на сбор доказательств вины заместителя начальника ярославской колонии №1 Ивана Калашникова, самого высокопоставленного фигуранта дела о пытках осужденного, сообщила журналистам пресс-секретарь областного суда Наталия Сарбунова.
"Суд постановил продлить срок задержания Калашникова на 72 часа, до 28 июля. За это время следствие должно собрать более убедительные доказательства. Представленные доказательства причастности Калашникова к преступлению показались судье недостаточно убедительными", — сказала она.
До этого в СИЗО отправились три других фигуранта: заместитель начальника оперативного отдела колонии Сергей Ефремов, старший инспектор Максим Яблоков и младший инспектор Сергей Драчев.
Ефремов, Яблоков и Драчев признали свою причастность к преступлению, насчет Калашникова информации пока нет.
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