СК не хватило материалов для ареста фигуранта дела о пытках в колонии

"Суд постановил продлить срок задержания Калашникова на 72 часа, до 28 июля. За это время следствие должно собрать более убедительные доказательства. Представленные доказательства причастности Калашникова к преступлению показались судье недостаточно убедительными", — сказала она.

До этого в СИЗО отправились три других фигуранта: заместитель начальника оперативного отдела колонии Сергей Ефремов , старший инспектор Максим Яблоков и младший инспектор Сергей Драчев.

Ефремов, Яблоков и Драчев признали свою причастность к преступлению, насчет Калашникова информации пока нет.