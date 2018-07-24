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Дело жителя Ростова-на-Дону, ранившего двух прохожих, передали в суд
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Дело жителя Ростова-на-Дону, ранившего двух прохожих, передали в суд 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июл — РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Ростова-на-Дону, напавшего с ножом на прохожих и ранившего двух человек, дело передано в суд, сообщила журналистам представитель СУСК России по Ростовской области Галина Гагалаева.
"По уголовному делу собрана достаточная доказательная база в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — сказала она.
По версии следствия, вечером 6 марта обвиняемый на проспекте Стачки в Ростове-на-Дону в состоянии наркотического опьянения нанес удары ножом двум незнакомым мужчинам. Потерпевшие были госпитализированы и выжили. Кроме того, в тот же день обвиняемый угрожал убийством незнакомой женщине на остановке общественного транспорта.
Уголовное дело было возбуждено по статьям покушение на убийство и угроза убийством. Мужчина был заключен под стражу. Ранее обвиняемый был судим за изнасилование, кражи и грабежи.
В начале прошлой недели в Ростове-на-Дону мужчина в состоянии наркотического опьянения на улице напал на незнакомую женщину, угрожая ей ножом и отверткой. Освободить женщину полиции удалось лишь применив оружие. Подозреваемый был госпитализирован, возбуждено уголовное дело.
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