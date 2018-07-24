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Суд над генералом Никадровым начнётся 26 июля
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Суд над генералом Никадровым начнётся 26 июля 

Говорит Москва 1 час назад
Она напомнила, что предварительные слушания проходят в закрытом режиме.
Бывшего замглавы столичного управления СКР обвиняют в получении крупной взятки от криминального авторитета.
Никандрова летом 2016 года арестовали вместе с начальником управления собственной безопасности столичного главка СКР Михаилом Максименко и его замом Александром Ламоновым.
Неделю назад Лефортовский суд Москвы дал санкцию на заключение под стражу бывшего руководителя столичного управления СКР Александра Дрыманова. Генерала обвиняют в получении двух взяток.
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