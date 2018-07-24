Суд 26 июля проведет предварительные слушания по делу Никандрова

"На 26 июля назначено предварительное слушание по уголовному делу в отношении Дениса Никандрова", — сказал собеседник агентства.

Никандров, а также глава управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко , его заместитель Александр Ламонов были задержаны сотрудниками ФСБ в июле 2016 года, они обвиняются по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере должностным лицом или группой лиц по предварительному сговору"). Дело в отношении Никандрова и Ламонова выделено в отдельное производство, так как они полностью признали вину и заключили сделку со следствием. Следовательно заседание суда будет проходить без исследования доказательств и допросов свидетелей.

По версии следствия, задержание высокопоставленных сотрудников СК связано с получением взятки в €500 тыс. за переквалификацию обвинения на более мягкое и последующее освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец), являющегося одним из участников перестрелки у ресторана на Рочдельской улице в Москве. Рассмотрение дела в отношении Максименко уже завершено. Мосгорсуд 20 апреля признал его виновным в получении двух взяток и приговорил к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 165 млн рублей, он был также лишен звания полковника юстиции. Приговор в законную силу еще не вступил.

Дело в отношении Ламонова поступило в Мосгорсуд для рассмотрения по существу. Оно будет рассматривается в закрытом режиме из-за наличия в деле сведений, составляющих гостайну.