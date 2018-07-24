Две неизвестные женщины под видом соцработниц похитили из квартиры москвички 600 тыс. руб. 

Две неизвестные женщины, представившись соцработницами, похитили 600 тыс. руб. из квартиры на юге столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«Женщина сообщила в полицию о том, что две неизвестные под видом сотрудниц социальной службы зашли к ней в квартиру по адресу: Чонгарский бульвар, д. 18, корп. 1. После их ухода хозяйка квартиры обнаружила пропажу 600 тыс. руб.», — пояснил собеседник агентства.
Он добавил, что на место преступления направлен отряд полиции, ведется проверка.