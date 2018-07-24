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Две неизвестные женщины под видом соцработниц похитили из квартиры москвички 600 тыс. руб.
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Две неизвестные женщины под видом соцработниц похитили из квартиры москвички 600 тыс. руб. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Две неизвестные женщины, представившись соцработницами, похитили 600 тыс. руб. из квартиры на юге столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«Женщина сообщила в полицию о том, что две неизвестные под видом сотрудниц социальной службы зашли к ней в квартиру по адресу: Чонгарский бульвар, д. 18, корп. 1. После их ухода хозяйка квартиры обнаружила пропажу 600 тыс. руб.», — пояснил собеседник агентства.
Он добавил, что на место преступления направлен отряд полиции, ведется проверка.
Агентство «Москва»: последние новости
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