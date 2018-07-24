Две неизвестные женщины под видом соцработниц похитили из квартиры москвички 600 тыс. руб.

«Женщина сообщила в полицию о том, что две неизвестные под видом сотрудниц социальной службы зашли к ней в квартиру по адресу: Чонгарский бульвар, д. 18, корп. 1. После их ухода хозяйка квартиры обнаружила пропажу 600 тыс. руб.», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что на место преступления направлен отряд полиции, ведется проверка.