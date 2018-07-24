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Обвиняемого в попытке убийства двух человек будут судить в Ростове-на-Дону
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Обвиняемого в попытке убийства двух человек будут судить в Ростове-на-Дону 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
29-летнего жителя Ростова-на-Дону будут судить по обвинению в попытке убийства двух человек.
Как сообщает региональное следственное управление СКР, ростовчанину, ранее судимому за изнасилование, кражи и грабежи, инкриминируются ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).
По версии следствия, 6 марта 2018 года на проспекте Стачки в донской столице обвиняемый, находившийся в состоянии наркотического опьянения, в ходе конфликта нанес множество ударов ножом двоим знакомым.
Потерпевших с ранениями госпитализировали.
В тот же день фигурант дела угрожал убийством незнакомой женщине, ждавшей общественный транспорт на остановке.
В настоящее время мужчина заключен под стражу.
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