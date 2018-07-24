Обвиняемого в попытке убийства двух человек будут судить в Ростове-на-Дону

29-летнего жителя Ростова-на-Дону будут судить по обвинению в попытке убийства двух человек.

Как сообщает региональное следственное управление СКР, ростовчанину, ранее судимому за изнасилование, кражи и грабежи, инкриминируются ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

По версии следствия, 6 марта 2018 года на проспекте Стачки в донской столице обвиняемый, находившийся в состоянии наркотического опьянения, в ходе конфликта нанес множество ударов ножом двоим знакомым.

Потерпевших с ранениями госпитализировали.

В тот же день фигурант дела угрожал убийством незнакомой женщине, ждавшей общественный транспорт на остановке.

В настоящее время мужчина заключен под стражу.