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Жителя Пензы осудили за контрабанду
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Жителя Пензы осудили за контрабанду 

360tv.ru 1 час назад
Молодой человек из Нижнеломовского района Пензенской области получил срок за контрабанду запрещенных веществ. Об этом сообщил сайт «Пенза‐Пресс».
Двадцатилетний парень нашел в интернете девять препаратов. В их составе присутствовали сильнодействующие вещества, запрещенные на территории России. Покупку он заказал по почте. Посылка с 700 таблетками и 56 ампулами обошлась ему в 15 тысяч рублей.
Правоохранители задержали парня, когда-тот пришел получать товар. Суд вынес приговор о лишении свободы сроком на три года с испытательным сроком на два года. Препараты решено уничтожить.
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