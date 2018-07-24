Жителя Пензы осудили за контрабанду

Молодой человек из Нижнеломовского района Пензенской области получил срок за контрабанду запрещенных веществ. Об этом сообщил сайт «Пенза‐Пресс».

Двадцатилетний парень нашел в интернете девять препаратов. В их составе присутствовали сильнодействующие вещества, запрещенные на территории России . Покупку он заказал по почте. Посылка с 700 таблетками и 56 ампулами обошлась ему в 15 тысяч рублей.

Правоохранители задержали парня, когда-тот пришел получать товар. Суд вынес приговор о лишении свободы сроком на три года с испытательным сроком на два года. Препараты решено уничтожить.