Нижегородские следователи нашли убийцу спустя 18 лет

В Нижнем Новгороде завершилось расследование уголовного дела об убийстве двух человек, в котором обвиняется 45-летний мужчина. Первое преступление было совершено в 2000 году, второе — спустя пять лет. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

Читайте также

Убийцы казахстанского фигуриста Дениса Тена дали признательные показания

По версии следствия, 18 лет назад в квартире дома на улице Тонкинской обвиняемый задушил свою бывшую коллегу — женщину 29 лет. А в сентябре 2005 в районе деревни Никульское по дороге на рыбалку мужчина убил еще одного человека. На этот раз жертвой стал 24-летний знакомый, которого он атаковал ножом.

Уголовное дело по первому эпизоду возбудили в 2000 году, по второму — при проведении доследственной проверки по факту исчезновения человека в 2016 году. При этом, злоумышленника задержали весной прошлого года. Установлено, что он скрывался от правоохранителей в Чкаловском районе.

Обвиняемый признался в совершенных преступлениях. На допросе он рассказал, что в 2000 году на убийство его толкнули слова бывшей коллеги о том, что она вместе с другими сотрудниками утаивала часть выручки в кафе, где они с обвиняемым когда-то работали. Убийство в 2005 году он объяснил тем, что знакомый долгое время не отдавал долг.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

Напомним, 23 июля был найден мертвым журналист Денис Суворов. По предварительной версии, ему пробили голову камнем.