Ещё
Нижегородские следователи нашли убийцу спустя 18 лет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нижегородские следователи нашли убийцу спустя 18 лет 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
В Нижнем Новгороде завершилось расследование уголовного дела об убийстве двух человек, в котором обвиняется 45-летний мужчина. Первое преступление было совершено в 2000 году, второе — спустя пять лет. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.
Читайте также
Убийцы казахстанского фигуриста Дениса Тена дали признательные показания
По версии следствия, 18 лет назад в квартире дома на улице Тонкинской обвиняемый задушил свою бывшую коллегу — женщину 29 лет. А в сентябре 2005 в районе деревни Никульское по дороге на рыбалку мужчина убил еще одного человека. На этот раз жертвой стал 24-летний знакомый, которого он атаковал ножом.
Уголовное дело по первому эпизоду возбудили в 2000 году, по второму — при проведении доследственной проверки по факту исчезновения человека в 2016 году. При этом, злоумышленника задержали весной прошлого года. Установлено, что он скрывался от правоохранителей в Чкаловском районе.
Обвиняемый признался в совершенных преступлениях. На допросе он рассказал, что в 2000 году на убийство его толкнули слова бывшей коллеги о том, что она вместе с другими сотрудниками утаивала часть выручки в кафе, где они с обвиняемым когда-то работали. Убийство в 2005 году он объяснил тем, что знакомый долгое время не отдавал долг.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
Напомним, 23 июля был найден мертвым журналист Денис Суворов. По предварительной версии, ему пробили голову камнем.
Фото: пресс-службы СУ СК России по Нижегородской области
Vgoroden.ru: последние новости
По факту смерти нижегородского журналиста Дениса Суворова возбуждено уголовное дело 25-летнюю нижегородку осудили за продажу таблеток для похудения Обвиняемого в жестоком убийстве кстовского пенсионера заключили под стражу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия стянула военную технику к западным рубежам368
Тяжелобольная Терехова не может говорить21
Чемпион мира погиб при крушении самолета под Москвой26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть89
Путин дал добро на новый мегамост664
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение