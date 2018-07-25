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Суд оставил под арестом миллиарды губернатора Маркелова
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Суд оставил под арестом миллиарды губернатора Маркелова 

News.ru 51 минуту назад
Фото: News.ru
Мосгорсуд признал законным арест финансовых активов экс-главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова. Речь идёт об акциях «Памашъяльского каменного карьера» на сумму почти в 1,5 млрд рублей.
По данным следствия, бывший губернатор региона приобрёл более 2 тыс. ценных бумаг предприятия через подставных лиц, сообщает РАПСИ.
Маркелова задержали в апреле 2017 года по подозрению в получении взятки в 235 млн рублей, которую учредитель фабрики «Акашевская» Николай Криваш дал в обмен на покровительство со стороны главы региона. Кроме того, в отношении Маркелова возбуждены ещё два дела — о незаконном хранении боеприпасов и злоупотреблении должностными полномочиями.
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