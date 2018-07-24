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Мосгорсуд 26 июля в закрытом режиме начнет рассмотрение дела замглавы ГСУ СК по Москве Д. Никандрова
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Мосгорсуд 26 июля в закрытом режиме начнет рассмотрение дела замглавы ГСУ СК по Москве Д. Никандрова 

Агентство «Москва» 1 час назад
Мосгорсуд 26 июля 2018 г. начнет рассматривать уголовное дело в отношении обвиняемого в получении взятки заместителя руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по столице Дениса Никандрова. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе суда.
«На 26 июля назначено предварительное слушание по уголовному делу в отношении Д. Никандрова, обвиняемого по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Предварительное слушание, согласно УПК РФ, проходит в закрытом режиме», — пояснили в суде.
Летом 2016 г. были арестованы три высокопоставленных сотрудника Следственного комитета (СК) — глава управления собственной безопасности СК Михаил Максименко, его подчиненный Александр Ламонов, а также Д. Никандров. По данным следствия, они получили от Захария Калашова, известного как «вор в законе» Шакро Молодой, крупную денежную сумму за покровительство. В частности, за помощь в освобождении из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова по кличке Итальянец, задержанного после перестрелки на ул. Рочдельская. Посредником между взяткодателями и ее получателями, по версии следствия, выступал предприниматель Дмитрий Смычковский.
Мосгорсуд 20 апреля 2018 г. признал М. Максименко виновным в получении двух взяток и приговорил его к 13 годам колонии строгого режима со штрафом в 165 млн руб., а также лишил специального звания «полковник». Приговор в законную силу не вступил.
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