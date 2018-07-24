Мосгорсуд 26 июля в закрытом режиме начнет рассмотрение дела замглавы ГСУ СК по Москве Д. Никандрова

«На 26 июля назначено предварительное слушание по уголовному делу в отношении Д. Никандрова, обвиняемого по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Предварительное слушание, согласно УПК РФ , проходит в закрытом режиме», — пояснили в суде.

Мосгорсуд 20 апреля 2018 г. признал М. Максименко виновным в получении двух взяток и приговорил его к 13 годам колонии строгого режима со штрафом в 165 млн руб., а также лишил специального звания «полковник». Приговор в законную силу не вступил.