Жителя Украины осудили на шесть лет за пророссийские посты в соцсетях

Луцкий городской районный суд Волынской области Украины заочно приговорил к шести годам лишения свободы жителя Луцка , размещавшего «пророссийские» посты в соцсетях.

«На протяжении 2014 года [осужденный] размещал антиконституционные публикации в социальной сети «ВКонтакте», которые содержали «пророссийские» заявления. В своих постах обвиняемый публично призывал к изменению границ территории и государственной границы Украины, свержению конституционного строя, захвата государственной власти насильственным путем», — говорится в сообщении на сайте суда.

Также сообщается, что обвиняемый знал о возбуждении уголовного дела, и поэтому скрылся от следствия и суда.