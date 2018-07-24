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Жителя Украины осудили на шесть лет за пророссийские посты в соцсетях
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Жителя Украины осудили на шесть лет за пророссийские посты в соцсетях 

Деловая газета «Взгляд» 43 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Луцкий городской районный суд Волынской области Украины заочно приговорил к шести годам лишения свободы жителя Луцка, размещавшего «пророссийские» посты в соцсетях.
«На протяжении 2014 года [осужденный] размещал антиконституционные публикации в социальной сети «ВКонтакте», которые содержали «пророссийские» заявления. В своих постах обвиняемый публично призывал к изменению границ территории и государственной границы Украины, свержению конституционного строя, захвата государственной власти насильственным путем», — говорится в сообщении на сайте суда.
Также сообщается, что обвиняемый знал о возбуждении уголовного дела, и поэтому скрылся от следствия и суда.
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