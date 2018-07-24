Директорша костромского предприятия потратила зарплаты сотрудников на вибраторы

Директор нейского предприятия ОАО «Вибратор» подозревается в невыплате зарплаты работникам, узнал KOSTROMA.TODAY. Против женщины возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, с декабря 2016 года по март 2018 года директор компании более двух месяцев полностью не выплачивала зарплату работникам. Она оставила без денег 8 человек, которым задолжала более 900 тысяч рублей.

Деньги женщина тратила на развитие своего предприятия ОАО «Вибратор». Возможно, на закупку необходимого оборудования. Само предприятие, кстати, занимается производством контрольно-измерительной аппаратуры.

По информации пресс-службы регионального СУ СКР, следствие сейчас проводит сбор доказательств. Директор предприятия в ходе проверки полностью погасила задолженность перед работниками. Расследование уголовного дела продолжается.