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Директорша костромского предприятия потратила зарплаты сотрудников на вибраторы
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Директорша костромского предприятия потратила зарплаты сотрудников на вибраторы 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Директор нейского предприятия ОАО «Вибратор» подозревается в невыплате зарплаты работникам, узнал KOSTROMA.TODAY. Против женщины возбуждено уголовное дело.
По данным следствия, с декабря 2016 года по март 2018 года директор компании более двух месяцев полностью не выплачивала зарплату работникам. Она оставила без денег 8 человек, которым задолжала более 900 тысяч рублей.
Деньги женщина тратила на развитие своего предприятия ОАО «Вибратор». Возможно, на закупку необходимого оборудования. Само предприятие, кстати, занимается производством контрольно-измерительной аппаратуры.
По информации пресс-службы регионального СУ СКР, следствие сейчас проводит сбор доказательств. Директор предприятия в ходе проверки полностью погасила задолженность перед работниками. Расследование уголовного дела продолжается.
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