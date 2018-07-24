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Нижегородец, обвиняемый в убийствах 18— и 13-летней лет давности, предстанет перед судом
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Нижегородец, обвиняемый в убийствах 18— и 13-летней лет давности, предстанет перед судом 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Следователи первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Нижегородской области завершили расследование уголовного дела по обвинению 45-летнего гражданина, обвиняемого в убийстве двух человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, в июле 2000 года обвиняемый в ходе ссоры с женщиной задушил её, после чего скрылся с места преступления. В сентябре 2005 года обвиняемый убил ножом своего знакомого. Все эти годы злоумышленник скрывался от следствия. В марте 2017 года его местонахождение было установлено, преступник был задержан. Обвиняемый полностью признал вину. При допросе он сообщил следователям, что в 2000 году потерпевшая сообщила ему о том, что во время работы в кафе она вместе с другими сотрудниками регулярно утаивала часть выручки — это обстоятельство послужило мотивом преступления. В 2005 году обвиняемый поссорился со своим знакомым на рыбалке якобы из-за того, что тот длительное время не отдавал ему долг.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
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