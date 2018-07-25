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Ямальский бизнесмен хотел за 5,6 миллиона рублей «выйти» из тюрьмы
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Ямальский бизнесмен хотел за 5,6 миллиона рублей «выйти» из тюрьмы 

ИА Север-Пресс 37 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Тюмени направлено в суд дело о хищении у бизнесмена, отбывающего наказание, более 5,6 млн рублей под предлогом его досрочного освобождения. Прокурор Тюменской области утвердил обвинительные заключения по уголовным делам на неоднократно судимого жителя поселка Винзили Тюменского района и бывшего начальника областной больницы УФСИН России по Тюменской области. Житель поселка Винзили обвиняется в мошенничестве, а бывший начальник больницы — в получении взятки.
Как сообщает прокуратура Тюменской области, житель поселка Винзили во время отбывания наказания за вымогательство познакомился в исправительной колонии №1 города Тюмени с бизнесменом из Ноябрьска. Последний за посредничество во взяточничестве и наркопреступления осужден на 9 лет и оштрафован на 20 млн рублей. В ходе общения бизнесмен рассказал, что хочет досрочно выйти на свободу и продолжить свой успешный бизнес. Тюменец решил обманным путем похитить у него деньги. В марте 2016 года он предложил бизнесмену за взятку оказать помощь в освобождении в связи с заболеванием сердца.
Предприниматель согласился. В апреле того же года тюменец условно-досрочно освободился из колонии и уже в мае познакомился с начальником областной больницы УФСИН. Бизнесмен к тому времени поступил в больницу с подозрением на заболевание сердца для уточнения диагноза и лечения. Тюменец за вознаграждение в 100 тыс. рублей договорился с руководителем больницы о разрешении ему встреч с предпринимателем, а также о длительном пребывании пациента в больнице, вплоть до 27 декабря 2017 года. При этом речи об освобождении бизнесмена в связи с заболеванием сердца не шло, так как оснований для этого не было.
Между тем тюменец, ссылаясь на якобы имевшие место требования об увеличении размера взятки со стороны должностных лиц, продолжал просить у предпринимателя денег. В общей сложности на указанный им счет поступило более 5,6 млн рублей, которые тот похитил. Бизнесмен, поняв, что его обманули, обратился в правоохранительные органы. Обвиняемый в мошенничестве в апреле 2018 года по решению суда заключен под стражу. Бывший начальник областной больницы УФСИН находится под подпиской о невыезде. Он выдал для обращения в доход государства 100 тыс. рублей, полученные в качестве взятки. Оба обвиняемых признали свою вину.
Уголовное дело в отношении мошенника направлено в Ленинский районный суд, а дело на бывшего начальника больницы — в Калининский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.
ИА Север-Пресс: последние новости
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