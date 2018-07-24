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Труп обнаружен в Мостовском районе, где недавно жестоко убили многодетную мать
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Труп обнаружен в Мостовском районе, где недавно жестоко убили многодетную мать 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 24 июля — Новая Кубань. Тело в поселке Перевалка Мостовского района было обнаружено 22 июля.
В свете недавних события, связанных с жестоким убийством многодетной матери Натальи Дмитриевой, совершенном в соседнем населенном пункте — поселке Псебай, по муниципалитету начали распространяться слухи.
* Назван срок завершения предварительного следствия по делу об убийстве женщины в Псебае
— По словам жителей, нашли мужчину мёртвого, голова отдельно от туловища — Такие сведения опубликованы в социальных сетях.
Данная информация является недостоверной.
Помощник руководителя следственного управления (по взаимодействию со СМИ) СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова подтвердила факт обнаружения тела:
— Скелетированное тело с гнилостными изменениями было обнаружено в заброшенном доме. Имеются следы воздействия животных.
На данный момент правоохранители проводят экспертизу, направленную на установление причин смерти. Личность покойного известна. Судя по наличию изменений на теле, мужчина скончался достаточно давно.
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