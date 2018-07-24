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Осужден 24-летний Калининского района, разбрасывающий экстремистские листовки по подъездам
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Осужден 24-летний Калининского района, разбрасывающий экстремистские листовки по подъездам 

tvernews.ru 45 минут назад
Калининский районный суд Тверской области вынес постановление о назначении административного наказания 24-летнему местному жителю.
Он в подъезде многоэтажного жилого дома разместил на стене лестничной площадки листовки «Православие или смерть» и фото с изображением человека с маской, одетого в черную кофту с капюшоном, в контексте с надписями «Бери топор — встречай гостей с гор», которые решениями Новомосковского городского суда Тульской области от 11.02.2013 и Центрального районного суда города Читы от 06.09.2012 признаны экстремистскими материалами и внесены в Федеральный список экстремистских материалов, размещенный в открытом доступе на сайте Министерства юстиции Российской Федерации, под № 2310 и 1634 соответственно, то есть совершил административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, как сообщается на официальном сайте суда.
С учетом обстоятельств, смягчающих административную ответственность, и отсутствия обстоятельств, отягчающих административную ответственность, виновному назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей.
Постановление не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба Калининского районного суда.
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