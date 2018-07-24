Дело об обмане дольщиков почти на 38 млн рублей рассмотрит суд в Ростове

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области , перед судом предстанут предпринимательница, ее дочь и знакомый.

Им инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, предпринимательница приобрела в донской столице и зарегистрировала на дочь и знакомого два расположенных рядом земельных участка для возведения многоквартирного дома.

Однако разрешения были получены на строительство двух трехэтажных одноквартирных домов.

Затем обвиняемые неоднократно размещали в СМИ и различных агентствах недвижимости сведения о продаже квартир в возводимом доме, предлагая покупателям приобрести жилье на этапе строительства.

Сообщается, что злоумышленники заключили договоры с 35 дольщиками и получили от них около 38 млн рублей.

Впоследствии возведенный обвиняемыми дом был признан судом самовольной постройкой, подлежащей сносу.