Ещё
Дело об обмане дольщиков почти на 38 млн рублей рассмотрит суд в Ростове
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дело об обмане дольщиков почти на 38 млн рублей рассмотрит суд в Ростове 

АиФ Ростов 43 минуты назад
Фото: АиФ Ростов
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области, перед судом предстанут предпринимательница, ее дочь и знакомый.
Им инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
По версии следствия, предпринимательница приобрела в донской столице и зарегистрировала на дочь и знакомого два расположенных рядом земельных участка для возведения многоквартирного дома.
Однако разрешения были получены на строительство двух трехэтажных одноквартирных домов.
Затем обвиняемые неоднократно размещали в СМИ и различных агентствах недвижимости сведения о продаже квартир в возводимом доме, предлагая покупателям приобрести жилье на этапе строительства.
Сообщается, что злоумышленники заключили договоры с 35 дольщиками и получили от них около 38 млн рублей.
Впоследствии возведенный обвиняемыми дом был признан судом самовольной постройкой, подлежащей сносу.
АиФ Ростов: последние новости
За что в Ростове судят 20-летнего украинца Павла Грыбу? СМИ: обстоятельства гибели задержанного в отделе полиции выясняют в Ростове СМИ: преподавателя донского техникума подозревают в получении взятки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия стянула военную технику к западным рубежам187
Путин дал добро на новый мегамост480
Чемпион мира погиб при крушении самолета под Москвой19
Россиян лишат желания иметь валюту177
Умер советник Путина44
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
05:19
Москвички получили ожоги, выпив магазинной воды
Происшествия
01:20
Россия выслала разведчика в Черное море
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение