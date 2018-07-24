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Жительницу Адыгеи осудили за незаконное приобретение наркотиков
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Жительницу Адыгеи осудили за незаконное приобретение наркотиков 

АиФ Адыгея 44 минуты назад
Фото: АиФ Адыгея
Тахтамукайский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летней жительницы пгт. Энем Тахтамукайского района.
«В суде установлено, что в апреле 2018 года жительница пгт. Энем в г. Краснодаре незаконно приобрела наркотическое средство, которое перевезла на общественном транспорте в пгт. Энем и хранила при себе до его обнаружения сотрудниками полиции», рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Адыгее.
Суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил подсудимой наказание в виде штрафа в размере 35 тыс. рублей.
Приговор суда не вступил в законную силу.
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