Жительницу Адыгеи осудили за незаконное приобретение наркотиков

Приговор суда не вступил в законную силу.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил подсудимой наказание в виде штрафа в размере 35 тыс. рублей.

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