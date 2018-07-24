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В Крыму вынесен приговор инспектору, «торговавшему» удостоверениями
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В Крыму вынесен приговор инспектору, «торговавшему» удостоверениями 

РИА Новости Крым 48 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл — РИА Новости Крым. В Крыму сотрудник гостехнадзора получил три года условно за то, что «продал» удостоверение машиниста-тракториста человеку, не прошедшему обучение. Соответствующее решение вынес Раздольненский районный суд, текстом которого располагает редакция РИА Новости Крым.
Согласно приговору, сотруднику инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники предложили за 30 тысяч рублей выдать удостоверение без прохождения экзаменов. Фигурант уголовного дела согласился и разработал план, согласно которому он сначала изготавливал удостоверение украинского образца, после чего менял его на российское. С «заказчика» он взял 20 тысяч рублей аванса и паспорт гражданина Украины.
План реализовать удалось лишь частично — при передаче второй части обговоренной суммы сотрудник гостехнадзора был задержан.
В ходе рассмотрения дела обвиняемый полностью признал свою вину, в чем суд увидел смягчающие обстоятельства и приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года и запретом на работу на должностях, связанных с государственной службой на срок три года.
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