Поножовщина с бытовым ножом

фото rabochy-put.ru Во Владимире вынесен приговор 19-летнему жителю города, обвиняемого в умышленном причинении вреда здоровью.

Сейчас уже установлено, что 31 марта этого года молодой человек в состоянии алкогольного опьянения зашел в «Снек-Бар», где распивали алкогольные напитки двое приятелей.

Между подсудимым и одним из молодых людей произошел словесный конфликт. Злоумышленник вызвал парня на улицу, чтобы по «понятиям» разобраться с оппонентом. Там он достал бытовой нож и нанес молодому человеку два удара по правой руке и в область шеи. Потерпевший получил телесные повреждения в виде ран предплечья и проникающий удар шеи в просвет трахеи.