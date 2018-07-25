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Поножовщина с бытовым ножом
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Поножовщина с бытовым ножом 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
фото rabochy-put.ru  Во Владимире вынесен приговор 19-летнему жителю города, обвиняемого в умышленном причинении вреда здоровью.
Сейчас уже установлено, что 31 марта этого года молодой человек в состоянии алкогольного опьянения зашел в «Снек-Бар», где распивали алкогольные напитки двое приятелей.
Между подсудимым и одним из молодых людей произошел словесный конфликт. Злоумышленник вызвал парня на улицу, чтобы по «понятиям» разобраться с оппонентом. Там он достал бытовой нож и нанес молодому человеку два удара по правой руке и в область шеи. Потерпевший получил телесные повреждения в виде ран предплечья и проникающий удар шеи в просвет трахеи.
Свою вину подсудимый признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 3,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также суд лишил виновного управлять транспортным средством сроком на 2,5 года.
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