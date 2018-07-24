В Шарье женщина заколола мужа из-за компьютерных игр

38-летняя жительница Шарьи готовится услышать приговор суда. Она убила своего мужа за то, что он много времени проводил в компьютерных играх, сообщает областная прокуратура

В апреле этого года у нее с 34-летним гражданским супругом произошла ссора, в ходе которой женщина ударила его ножом в грудь. От полученной раны мужчина умер.

До этого между ними часто возникали ссоры из-за компьютерных игр, которым погибший уделял слишком много времени. Нередко мужчина бил свою возлюбленную. В день трагедии такая ссора тоже произошла. Известно, что в момент убийства женщина была пьяна.

Свидетелем жуткого происшествия стала 9-летняя дочка жительницы Шарьи. Свою вину женщина признала.

Ее заключили под домашний арест, так как она имеет двоих несовершеннолетних детей. Позже суд определит, какому наказанию ее подвергнуть.