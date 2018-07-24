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В Шарье женщина заколола мужа из-за компьютерных игр
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В Шарье женщина заколола мужа из-за компьютерных игр 

k1news.ru 58 минут назад
Фото: k1news.ru
38-летняя жительница Шарьи готовится услышать приговор суда. Она убила своего мужа за то, что он много времени проводил в компьютерных играх, сообщает областная прокуратура.
В апреле этого года у нее с 34-летним гражданским супругом произошла ссора, в ходе которой женщина ударила его ножом в грудь. От полученной раны мужчина умер.
До этого между ними часто возникали ссоры из-за компьютерных игр, которым погибший уделял слишком много времени. Нередко мужчина бил свою возлюбленную. В день трагедии такая ссора тоже произошла. Известно, что в момент убийства женщина была пьяна.
Свидетелем жуткого происшествия стала 9-летняя дочка жительницы Шарьи. Свою вину женщина признала.
Ее заключили под домашний арест, так как она имеет двоих несовершеннолетних детей. Позже суд определит, какому наказанию ее подвергнуть.
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