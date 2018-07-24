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Престиж превыше всего, за него и бюджет не жаль
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Престиж превыше всего, за него и бюджет не жаль 

Mirmol.ru 59 минут назад
Фото: Mirmol.ru
Престиж превыше всего, за него и бюджет не жальВ отношении бывшего главы Гунибского района возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий.
По данным следственного комитета Республики Дагестан, подозреваемый, еще в 2014 заключил противозаконный договор с адвокатом, представлявшим интересы администрации района за ежемесячное вознаграждение, равное 40 тысячам рублей, при том, что в организации имелся специалист с более скромным окладом: 264 тысячи в год. Выплата средств адвокату велась без указания актов приема — сдачи.
Действия чиновника нанесли существенный материальный вред бюджету района — 480 тысяч рублей, — сообщает следственный комитет Республики Дагестан.
Следствие по делу продолжается.
Автор: Амина Магамаева
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