Тольяттинский заключенный получил новый срок за попытку «купить» улучшение условий содержания

33-летний иностранец, отбывающий в ИК-16 срок (четыре года лишения свободы) за кражу, предложил сотруднику исправительного учреждения взятку 500 тыс. руб. за перевод в одиночную камеру закрытого типа и обеспечение сотовой связью.

Сотрудник колонии сообщил о «предложении» руководству.

При этом осужденный уговорил знакомого стать посредником в передаче денег. Его и задержали полицейские на месте происшествия.