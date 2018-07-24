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Тольяттинский заключенный получил новый срок за попытку «купить» улучшение условий содержания
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Тольяттинский заключенный получил новый срок за попытку «купить» улучшение условий содержания 

Волга Ньюс 1 час назад
33-летний иностранец, отбывающий в ИК-16 срок (четыре года лишения свободы) за кражу, предложил сотруднику исправительного учреждения взятку 500 тыс. руб. за перевод в одиночную камеру закрытого типа и обеспечение сотовой связью.
Сотрудник колонии сообщил о «предложении» руководству.
При этом осужденный уговорил знакомого стать посредником в передаче денег. Его и задержали полицейские на месте происшествия.
Суд назначил гражданину Кыргызстана шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.
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