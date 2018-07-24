Областной суд оставил без изменения приговор торопецкому экстремисту за пост ВКонтакте против Путина

Как сообщается на сайте Тверского областного суда, оставлен без изменения приговор Торопецкого районного суда 5 июня 2018 года, которым житель города Торопца признан виновным в экстремизме (ч.2 ст. 280 УК РФ).

Поводом послужило резкое и негативное высказывание о президенте Путине в социальной сети «ВКонтакте». Пост «ВКонтакте» был размещен после того, как Дмитрий Медведев посоветовал учителям работать где-то еще. Егоров же уточнил, что премьер-министр ни при чем, ведь страной руководит президент. А потому нелицеприятные слова высказаны были в адрес Путина. О том, что выражения были довольно резкими, говорит и сам автор.

По словам блогера, у него в квартире прошел обыск. У мужчины изъяли компьютер и посоветовали не препятствовать следствию. Также правоохранительные органы предъявили Егорову лингвистический анализ слов из его поста в соцсети. Эксперт сделал вывод, что это экстремизм.

Районным судом мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на два года условно. Он также лишен права осуществлять деятельность, связанную с администрированием веб-сайтов сроком на три года. Областной суд оставил приговор районного в силе.