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Областной суд оставил без изменения приговор торопецкому экстремисту за пост ВКонтакте против Путина
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Областной суд оставил без изменения приговор торопецкому экстремисту за пост ВКонтакте против Путина 

tvernews.ru 1 час назад
Фото: tvernews.ru
Как сообщается на сайте Тверского областного суда, оставлен без изменения приговор Торопецкого районного суда 5 июня 2018 года, которым житель города Торопца признан виновным в экстремизме (ч.2 ст. 280 УК РФ).
Поводом послужило резкое и негативное высказывание о президенте Путине в социальной сети «ВКонтакте». Пост «ВКонтакте» был размещен после того, как Дмитрий Медведев посоветовал учителям работать где-то еще. Егоров же уточнил, что премьер-министр ни при чем, ведь страной руководит президент. А потому нелицеприятные слова высказаны были в адрес Путина. О том, что выражения были довольно резкими, говорит и сам автор.
По словам блогера, у него в квартире прошел обыск. У мужчины изъяли компьютер и посоветовали не препятствовать следствию. Также правоохранительные органы предъявили Егорову лингвистический анализ слов из его поста в соцсети. Эксперт сделал вывод, что это экстремизм.
Районным судом мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на два года условно. Он также лишен права осуществлять деятельность, связанную с администрированием веб-сайтов сроком на три года. Областной суд оставил приговор районного в силе.
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