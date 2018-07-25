Ставрополец подкупил сотрудника ФСБ и отправится в колонию строгого режима 

Ставропольца осудили за взятку сотруднику ФСБ, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе Октябрьского районного суда.
Суд установил, что мужчина подкупил должностное лицо и заплатил ему 2 миллиона рублей. В качестве наказания он заплатит штраф в размере взятки и проведёт 6 лет в исправительной колонии строгого режима. Пока приговор суда не вступил в силу, мужчина находится под стражей. Вещественными доказательствами в суде распорядились в установленном законом порядке.
Ранее на Ставрополье осудили двух высокопоставленных представителей РЖД. Их обвинили в крупных взятках.
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