В Удмуртии пьяный мужчина в маске совершил «ритуальное» убийство

Можга. Удмуртия . В Удмуртии пьяный мужчина в максе совершил «ритуальное» убийство. По данному факту возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

В одной из деревень Можгинского района в ночь с 20 на 21 августа 2017 года пьяный мужчина, насмотревшись телесериалов, решил совершить «ритуальное» убийство. Жертвой был выбран сосед, который отдыхал с девушкой у себя в доме.

Надев на голову черную маску с прорезями для глаз и вооружившись кухонным ножом, злоумышленник выманил ничего не подозревающего соседа на улицу и несколько раз ударил его ножом. Раненый парень сумел вернуться в дом к девушке. Нападавший бросился за ним и стал ломится в дверь. Сосед и его девушка пытались удержать дверь руками. Однако парень вскоре скончался на месте от ран.

Ворвавшись в дом, обвиняемый связал девушку, отобрал мобильные телефоны и угрожая ножом насильно усадил в машину. Туда же он положил труп.

Сев за руль, злоумышленник направился в лес, однако по пути застрял на проселочной дороге. Девушке удалось освободиться от веревок и сбежать. Позже она обратилась в полицию.

Злоумышленника задержали. Комиссия экспертов-психиатров признала мужчину вменяемым.

«Уголовное дело после вручения обвиняемому копии обвинительного заключения будет направлено для рассмотрения по существу в Верховный суд Удмуртской Республики», — говорится в сообщении.

Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.