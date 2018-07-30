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За проверку водителей на фальшивом алкотестере сотрудников ДПС будут судить
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За проверку водителей на фальшивом алкотестере сотрудников ДПС будут судить 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Москва24
Прокуратура Новомосковского административного округа Москвы направила в суд дело двух бывших сотрудников ДПС, которые, по версии следствия, использовали фальшивый алкотестер, останавливали водителей и вымогали у них деньги, передает РИА Новости.
«Уголовное дело направлено в Щербинский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемые содержатся под стражей», — говорится в сообщении Генеральной прокуратуры. По версии следствия, в 2015-2016 годах сообщники использовали прибор, внешне схожий с алкотестером, останавливали для проверки документов водителей и требовали прохождения освидетельствования.
«Прибор показывал у водителей наличие опьянения, после чего сотрудники ДПС за несоставление протокола об административном правонарушении и непривлечение к административной ответственности требовали передачи определенной денежной суммы», — говорится в сообщении. По версии следствия, подсудимые сообщали водителям номер банковской карты. В 2015 году они получили от одного водителя 60 тысяч рублей, а в 2016 году — 100 тысяч рублей от другого водителя.
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